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Grupo HEER arquitectura + contruccion
Constructores en Mexicali
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    • PLAZA DEL VALLE, MEXICALI, Grupo HEER arquitectura + contruccion Grupo HEER arquitectura + contruccion Clínicas y consultorios médicos de estilo moderno
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    PLAZA DEL VALLE, MEXICALI

    FUNDADA EN NOVIEMBRE DEL 2008, UN GRUPO DE PROFESIONISTAS DEDICADOS AL DISEÑO Y A LA CONSTRUCCIÓN, INICIAMOS ACTIVIDADES, BAJO EL NOMBRE DE "GRUPO HEER ". TRAS 5 AÑOS DE TRABAJO COMO GRUPO, NUESTRA BÚSQUEDA CONSTANTE DE LA EXCELENCIA EN EL SERVICIO ENFOCADO A LA CALIDAD TOTAL Y 100% ORIENTADO AL CLIENTE, NOS HA PERMITIDO DESARROLLAR IMPORTANTES PROYECTOS PARA MUY DIVERSAS EMPRESAS. GRUPO HEER TIENE PRESENCIA Y AMPLIA EXPERIENCIA EN PARQUES INDUSTRIALES, VINÍCOLAS, FRACCIONAMIENTOS CAMPESTRES, INDUSTRIA RESTAURANTERA , COMERCIAL Y VIVIENDA. BRINDA SOLUCIONES A CUALQUIER NECESIDAD. POR ELLO, CONFORMAMOS UN EQUIPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS CON GRAN EXPERIENCIA, ASÍ COMO CON EL RESPALDO DE NUESTRO PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. LA SOLIDEZ DE ESTA EMPRESA SE ENCUENTRA RESPALDADA POR EL PROFESIONALISMO, HONESTIDAD Y EXPERIENCIA ACREDITADA DURANTE MÁS DE 2 DÉCADAS DE REALIZAR CONSTRUCCIONES DE GRAN CALIDAD.

    Servicios
    • Anteproyecto
    • Proyecto Ejecutivo
    • Construcción
    • mantenimiento
    Dirección
    21259 Mexicali
    México
    +52-6865679340 www.grupoheer.com
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