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TRAZO E INSTALACIONES S.A. DE C.V.
Fachadas y partes exteriores en México, D.F.
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    • TRAZO E INSTALACIONES ES UNA EMPRESA LÍDER EN SU RAMO, DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HUNTER DOUGLAS QUE COMPRENDEN SISTEMA DE FACHADAS VENTILADAS, PLAFONES, QUIEBRAVISTAS, PISOS, CORTINAS Y PERSIANAS. BRINDAMOS SOLUCIONES INTEGRALES A LOS PROYECTOS, LLEVÁNDOLOS DE LA MANO DESDE EL DISEÑO CON EL PROYECTISTA, HASTA LA RESOLUCIÓN DE DETALLES Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES.

    Servicios
    • SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACABADOS ARQUITECTÓNICOS
    • DESARROLLO DE LAS INGENIERÍAS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PARA LA CORRECTA ESPECIFICACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES.
    Áreas de Servicio
    República Mexicana
    Dirección
    TUXPAN 88 INTERIOR 204
    06760 México, D.F.
    México
    +525564056552640990 www.trazoyproyecto.com

    Evaluaciones

    Rafael Sánchez
    Hace más de 3 años
    Andoni Escudero
    Hace alrededor 4 años
    Alina Montserrat Calvo Peña
    Hace más de 4 años
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