TRAZO E INSTALACIONES ES UNA EMPRESA LÍDER EN SU RAMO, DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HUNTER DOUGLAS QUE COMPRENDEN SISTEMA DE FACHADAS VENTILADAS, PLAFONES, QUIEBRAVISTAS, PISOS, CORTINAS Y PERSIANAS. BRINDAMOS SOLUCIONES INTEGRALES A LOS PROYECTOS, LLEVÁNDOLOS DE LA MANO DESDE EL DISEÑO CON EL PROYECTISTA, HASTA LA RESOLUCIÓN DE DETALLES Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES.
- Servicios
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACABADOS ARQUITECTÓNICOS
- DESARROLLO DE LAS INGENIERÍAS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PARA LA CORRECTA ESPECIFICACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES.
- Áreas de Servicio
- República Mexicana
- Dirección
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TUXPAN 88 INTERIOR 204
06760 México, D.F.
México
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