"Porque de las pequeñas grandes Ideas, nacen los grandes proyectos" Acrópolis Arquitectura, nace para satisfacer cualquier requerimiento de diseño de una forma, sencilla, simple, sobria, pero a la vez única y excepcional.

Siempre en busca de la satisfacción de nuestros clientes, no importa que tan grande, diferente o loca sea tu idea, nosotros la desarrollamos para que se convierta en una realidad

"EL LUGAR DONDE VOLVEMOS TUS IDEAS EN... REALIDADES!! "

"For small big ideas , big projects are born " Acropolis Architecture, created to satisfy any requirement of designing a form , simple , simple, sober , but the unique and exceptional time.

Always looking for the satisfaction of our customers, no matter how big , different or crazy your idea , we will develop for it to become a reality

" THE PLACE WHERE YOUR IDEAS BECOME REALITY !! ... "

Trabajamos todas nuestras propuestas utilizando programas de modelado 3D o sistema BIM (Building information modeling), por esta razón el diseño se vuelve mas intuitivo y personalizado a los ojos de nuestro cliente ya que podemos realizar un prototipo preliminar del diseño para optimizar sistemas constructivos y eliminar posibles fallas o realizar ajustes antes de llevar a cabo el proceso de obra.

We work all our proposals using 3D modeling programs or BIM ( Building Information Modeling) , therefore the system design becomes more intuitive and personalized the eyes of our customers because we can make a preliminary prototype design to optimize building systems and remove potential failures or make adjustments before conducting the process work.