En Woodgrass tenemos un propósito simple: Lograr la armonía entre lo construido por el hombre y la naturaleza. . Hoy en día existe la tecnología y el conocimiento para lograr que la edificación no sea sinónimo de afectar al planeta. Nosotros buscamos proveer estas soluciones a la mayor cantidad de arquitectos, constructores y diseñadores para que eventualmente el ser sustentable no sea algo innovador si no algo indispensable. Los productos que ofrecemos son rigurosamente analizados, para no solamente ofrecer sustentabilidad si no calidad y belleza.