¿Quienes somos?





HC Arquitecto es un taller de diseño de Arquitectura fundado hace más de 9 años en el que se combinan la experiencia con la innovación, la teoría y la práctica; las ideas con la puesta en marcha de la obra construida.Nuestros proyectos y diseños son únicos, se realizan exclusivamente para el cliente, teniendo en cuenta los presupuestos, la planeación de crecimiento futuro, el estudio funcional. Todas estas variables son aplicadas en nuestros proyectos y planes maestros.Desde una casa habitación hasta un parque industrial: con HC Arquitecto, la planificación y el asesoramiento que requiere su proyecto de construcción estarán en manos de nuestros arquitectos.

Misión

Nuestra misión es integrar las variantes alternativas plásticas que todo espacio puede ofrecer, en una fusión de las etapas analítica, reguladora y financiera, con un costo fijo y un cronograma. Habitabilidad y belleza, contraste, armonía y funcionalidad nos da como base a este despacho, elaborados a partir de un análisis de los objetivos funcionales, de servicios y específicos de nuestros clientesNuestro mayor objetivo es el poder interpretar sus deseos y fantasías en un objeto y transformarlo a un objeto arquitectónico único e irrepetible. Tomando en cuenta que cada cliente es único, de esta manera su proyecto también será único.

Visión

Simple!!

Construir sueños creando espacios. Y nos encanta hacerlo!

Servicios





Proyecto Arquitectónico

Le podremos dar una asesoría completa, sobre que es lo que requiere para el inicio y planeación de su Proyecto, desde la realización de proyecto con nosotros y construirlo, hasta darle la opción de solo hacer el proyecto o la construcción. Contamos con personal altamente capacitado para la realización del Proyecto Arquitectónico incluyendo diseño personalizado y único para usted, acorde a sus necesidades y presupuesto, así como para la construcción de su residencia o edificio.

Diseño Arquitectónico

La importancia del diseño arquitectónico radica en conjuntar los elementos necesarios para crear espacios que no solo sean funcionales sino además que capaces de crear emociones y sensaciones que nos inviten a permanecer dentro de ellos.





Construcción

En HC Arquitecto podemos llevar a cabo la construcción de su inmueble, ya sea diseñado por alguien mas o por nosotros mismos, lo podemos construir a la brevedad posible.

En cualquier caso desde la construcción de una casa modesta hasta la construcción de oficina lujosa, tenga la confianza plena de que un equipo de profesionales estará a cargo de convertir su “sueño” en una palpable realidad utilizando materiales de la más alta calidad. Si así lo desea, podemos entregar un proyecto de construcción “llave en mano” en el cual usted no se tendrá que preocupar por los “accesorios” de su inmueble ya que nosotros nos encargaremos no solo de los trabajos de albañilería sino también de herrería, electricidad, plomería, ebanistería, construcción de áreas verdes, etc.