Despacho dedicado a el arte del espacio; es decir se expresa el arte de crear con estructuras materiales relativamente estables y solidas , los espacios interiores y exteriores destinados a albergar las diversas formas de vida humana. Nosotros interpretamos y representamos en espacio, las condiciones sociales y politicas, los deseos del cliente, las aspiraciones religiosas, los conocimientos tecnicos, etc., y para conseguirlo utilizamos no solo los elementos puramente constructivos, si no tambien la luz, el color y otros factores que influyen psicológicamente.