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Constructores en Mexico, Distrito Federal
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    NOS DEDICAMOS A LA CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA, REMODELACION Y MANTENIMIENTO.

    EXPERTOS EN ACABADOS, TALES COMO PASTAS, PINTURAS, MUROS Y PLAFONES DE TABLAROCA, MODULARES, CARPINTERIA, OBRA CIVIL, ALBAÑILERIA, ESTRUCTURA DE CONCRETO, ESTRUCTURA METALICA, TODO TIPO DE PISOS (CERAMICOS, PORCELANATO, MARMOL, PISOS DE CONCRETO PULIDO, OXIDADO, EPOXICO), CANCELERIA DE ALUMINIO-VIDRIO, INSTALACIONES ELECTRICAS, E HIDROSANITARIAS, OBRA CIVIL 

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    Áreas de Servicio
    • construccion
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    Dirección
    PASEOS DEL RIO CHURUBUSCO NO. 448-402
    04250 Mexico, Distrito Federal
    México
    +52445528456597
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