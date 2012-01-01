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Arquitectos en Pachuca
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    • CASA J.JULIA, codi&arquitectos codi&arquitectos Casas minimalistas Ladrillos Beige
    CASA J.JULIA

    CODI&ARQUITECTOS ES UN DESPACHO HIDALGUENSE, FUNDADO EL 11 DE JUNIO DEL 2012 POR LA ARQ. IVONNE PERE MORENO Y POR EL ARQ. CÉSAR OMAR FLORES MORALES. 

    NACE CON LA INTENCIÓN DE HACER ARQUITECTURA DE FUSIÓN; ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA EN COMBINACIÓN CON ELEMENTOS Y SENSACIONES QUE PROVOCA LA BUENA ARQUITECTURA CLÁSICA. 

    EN CODI&ARQUITECTOS. CREEMOS FIRMEMENTE EN QUE LA ARQUITECTURA QUE NO PROVOCA NADA, NO CUMPLE SU MISIÓN,  POR ELLO PARA NOSOTROS ES PRIORIDAD OFRECER A CADA UNO DE NUESTROS CLIENTES ARQUITECTURA VIVIBLE Y JUSTA.

    TENEMOS COMO OBJETIVO CONSOLIDAR NUESTRO DESPACHO COMO UNO DE LOS MEJORES A NIVEL REGIONAL A MEDIANO PLAZO, HAREMOS CRECER NUESTRO EQUIPO Y TRBAJAREMOS TODO LO NECESARIO PARA CUMPLIR NUESTRAS EXPECTATIVAS MÁS ALTAS A LARGO PLAZO. 

    Servicios
    Diseño y construcción de proyectos contemporaneos
    Áreas de Servicio
    • DISEÑO Y CONSTRUCCION
    • EN TODO EL ESTADO DE HGO.
    Dirección
    Av. Revolución #1008 CONTAINERS
    42060 Pachuca
    México
    +52-7711323808 m.facebook.com/codi.arquitectos/?ref=bookmarks
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