CODI&ARQUITECTOS ES UN DESPACHO HIDALGUENSE, FUNDADO EL 11 DE JUNIO DEL 2012 POR LA ARQ. IVONNE PERE MORENO Y POR EL ARQ. CÉSAR OMAR FLORES MORALES.
NACE CON LA INTENCIÓN DE HACER ARQUITECTURA DE FUSIÓN; ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA EN COMBINACIÓN CON ELEMENTOS Y SENSACIONES QUE PROVOCA LA BUENA ARQUITECTURA CLÁSICA.
EN CODI&ARQUITECTOS. CREEMOS FIRMEMENTE EN QUE LA ARQUITECTURA QUE NO PROVOCA NADA, NO CUMPLE SU MISIÓN, POR ELLO PARA NOSOTROS ES PRIORIDAD OFRECER A CADA UNO DE NUESTROS CLIENTES ARQUITECTURA VIVIBLE Y JUSTA.
TENEMOS COMO OBJETIVO CONSOLIDAR NUESTRO DESPACHO COMO UNO DE LOS MEJORES A NIVEL REGIONAL A MEDIANO PLAZO, HAREMOS CRECER NUESTRO EQUIPO Y TRBAJAREMOS TODO LO NECESARIO PARA CUMPLIR NUESTRAS EXPECTATIVAS MÁS ALTAS A LARGO PLAZO.
- Servicios
- Diseño y construcción de proyectos contemporaneos
- Áreas de Servicio
- DISEÑO Y CONSTRUCCION
- EN TODO EL ESTADO DE HGO.
- Dirección
-
Av. Revolución #1008 CONTAINERS
42060 Pachuca
México
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