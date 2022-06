Arts & Crafts Up-a! es un taller de diseño de mobiliario fundado por el Diseñador Jorge Torres y la Arq. Mariana Verdiguel en el año 2014.

Con cada proyecto se busca realizar una propuesta artística y conceptual creando así objetos únicos y extraordinarios, con un toque exentrico y una propuesta experimental de materiales Jorge Torres y Mariana Verdiguel complementan sus habilidades para dar vida a productos y proyectos excepcionales.

WE ARE JORGE TORRES & MARIANA FRANCO, TWO YEARS AGO WE STARTED A WORKSHOP AT MEXICO CITY, AS A YOUNG DESIGNERS WE FIND LIMITATION TO BE PART IN A INDUSTRIAL PRODUCTION, SO WE DECIDED TO MAKE SOME ARTISTIC AND HAND MADE LAMPS WITH UNIQUE STORIES AND CONCEPTS.

OUR DESIGN NOW IS AT EXPERIMENTATION ROOM EXPECTING TO BE PART OF A HUGE INDUSTRIAL PRODUCTION IN THE NEAR FUTURE, WE CREATE DESIGNS USING THE BASICS GEOMETRICAL CONCEPTS AND ABSTRACTIONS OF OUR PERCEPTION OF THE WORLD, WE THINK THAT DESIGN MOST BE FOR THE WORLD, DIRECTED TO PEOPLE THAT FEELS AND LIVES THE WORLD AS THE DESIGNER, WE THINK THAT WITH OUR CREATIONS WE COMPLEMENT HIS LIFE.