Protecciones de ventanas

Ideas para elegir la protección ideal para las ventanas de tu casa. Encuentra diseños de ventanas protegidas y contáctate con los expertos profesionales para proteger y asegurar las ventanas de tu hogar.

Las ventanas cumplen varias funciones en una vivienda: integran luz natural al interior, permiten una ventilación sana y adecuada y, muy importante, realzan la belleza de la construcción hacia el exterior. Pero así como son prácticas y necesarias para la vida dentro de casa, también representan un punto vulnerable puesto que, a diferencia de los muros hechos de materiales sólidos y resistentes, las ventanas generalmente son transparentes, dejando al descubierto la intimidad y privacidad de nuestro hogar, pero además pueden quebrarse con un solo golpe y dejar la casa a merced de los vándalos. El lado bueno de esto es que, a reserva de instalar la protección de ventanas más adecuada para tu casa, puedes aprovechar la ocasión para crear un diseño novedoso, lindo y que resalte la belleza de las fachadas.

Tipos de protección Con el tiempo las protecciones de ventanas se han venido popularizando; ahora es posible encontrar ventanas de policarbonato de hasta 1 pulgada de grosor, ventanas blindadas o ventanas conectadas a alarmas electrónicas que avisan en cuanto el vidrio recibe un golpe. Pero si hablamos de una casa común, el tema es tan antiguo como la historia de la arquitectura residencial. En una vivienda familiar, lo normal es el vidrio sencillo, acaso doble para regular la temperatura interior, y la protección de ventanas es inminente. En estos casos lo habitual es recurrir a las protecciones externas con madera o herrería, o la mezcla de ambas, y con el diseño adecuado los interiores pueden protegerse de las condiciones climáticas extremas y al mismo tiempo proporcionar seguridad a la familia. Las protecciones de ventanas pueden conformarse de infinidad de estructuras. Hay ventanas cuya estructura protectora, ya sea de aluminio, hierro o acero, forma parte de la hoja de vidrio, de tal modo que da la apariencia de estar incrustada en el cristal. Generalmente el diseño de estas ventanas es geométrico, con líneas verticales, horizontales o formando rombos a 45 o 60 grados. Existen también las celosías, ya sea de madera o de hierro, las cuales consisten en una especie de persiana o parasol instalado por fuera de la ventana y rodeado de un marco que se ancla a la estructura del muro. Con este tipo de protección no sólo se proporciona seguridad sino que se aprovecha lo mejor de la luz solar evitando la entrada de calor, siempre y cuando el diseño de la pieza y el ángulo de sus hojas sean los adecuados. Por otro lado tenemos las puertas de madera, ya sean deslizables vertical u horizontalmente, y las plegables, ya sea a los dos costados o varias hojas conectadas entre sí plegadas hacia un lado únicamente. Y finalmente tenemos las rejas de herrería, cuya variedad en diseños es infinita. Las hay de formas geométricas, líneas rectas, simples barrotes verticales o tubos horizontales sin ningún ornamento. Las hay de formas sinuosas, con piezas de formas orgánicas, hojas, pétalos, incluso letras formando palabras. Existen diseños en donde el hierro se pinta, en donde se mantiene en color negro mate o lustroso, y en donde se genera una oxidación inducida para mantener cierto estilo industrial.

¿Qué tipo de protección es la mejor para mi casa?

Decidir las protecciones de ventanas ideales para tu casa depende de la seguridad que quieras lograr y del estilo de tu residencia. Si tu casa es de carácter rústico o campirano, las puertas de madera plegables o las celosías de madera le irían perfecto. Si tu casa es de diseño contemporáneo, de formas geométricas y planos lisos, las ventanas con estructura integrada se verían muy bien, pero también las celosías de acero le darían mucho realce y elegancia. Para las viviendas de corte californiano, colonial o tradicional mexicano, la herrería con acabado oxidado o los barrotes verticales con diseños de nudos son excelentes. Y para las residencias de estilo ecléctico, con muros lisos y techos de madera, con estructuras de trabes aparentes, tejas de barro, detalles de piedra natural y amplios jardines alrededor, las rejas de herrería ornamental son perfectas.

¿Y si quiero algo diferente y original?

Recuerda que el límite está en tu imaginación, tú mismo o el experto de tu preferencia pueden diseñar las protecciones de ventanas más originales, únicas y bellas para ti y tu familia. Si estás dándole un toque minimalista a tu casa, las rejas con patrones geométricos son ideales: no cuentan con demasiados elementos y éstos son sencillos y precisos. Si quieres que las rejas de las ventanas principales tengan alguna forma característica y especial, tal vez las iniciales de tu nombre o el apellido de la familia, tal vez un símbolo que caracteriza a tus antepasados o simplemente la forma de tu flor favorita, el hierro forjado es ideal para ti. Con la madera también puedes crear maravillosas puertas: grabadas, con acabado rústico y desteñido, con resaques en formas caprichosas, con apariencia fina y delicada, con mecates insertados en las vistas, con remaches de hierro, que se deslicen hacia arriba o que se abran de par en par. El acero es muy práctico para hacer de la protección de tus ventanas el diseño ideal: pueden ser simples hojas de persianas colocadas horizontalmente para dejar entrar la luz necesaria a las horas adecuadas, pero no tiene que ser fija, puede instalarse en dos o más hojas y colocarse bisagras para que se abra a placer para dejar entrar ya no la luz sino la brisa nocturna.

¿Dónde encontrar inspiración y diseños para la protección de ventanas ideal para mi hogar?

En homify encontrarás a los mejores expertos en herrería, carpintería y trabajos en acero. Por medio de nuestra página de profesionales podrás contactarlos y contarles tus ideas y necesidades para que ellos te hagan propuestas hasta llegar al proyecto adecuado. Asimismo, aquí encontrarás miles de ideas, de diseños, de formas, de estilos y materiales para protección de tus ventanas, desde rejas de hierro, parasoles de acero, puertas de madera, estilo rústico, contemporáneo, minimalista, moderno, ecléctico, ¡en fin! Ideas hay muchas, el que pone la pauta para decidir y embellecer su hogar eres tú.