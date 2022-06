Las puertas de aluminio en la arquitectura de una casa

El aluminio es un metal que se distingue de otros materiales por su propiedades tecnológicas. Su ligereza y su resistencia mecánica, lo hacen útil para múltiples y exigentes aplicaciones, ya que su densidad es un tercio menor con respecto al acero. Ideal para ser usado en cerramientos y aberturas, su versatilidad y las múltiples posibilidades de diseño lo transforman en un componente clave para el confort del hogar. Se pueden incluir tanto en el interior como en el exterior de la casa, porque proporcionan una excelente estabilidad estructural. Son puertas duras que tienen un periodo de vida prolongado; además son indicadas para puertas que reciben una gran cantidad de tráfico diario y deben ser lo suficientemente resistentes para soportarlo. Disfruta las imágenes a continuación.

Ventajas de las puertas de aluminio

En comparación con otros materiales como la madera, las de chapa o de PVC, las puertas de aluminio no requieren de mantenimiento porque no se corroen o se deterioran. Resisten toda su vida útil sin tener que invertir en su cuidado. El aluminio es un material versátil; de acuerdo al proyecto o la obra, las puertas de aluminio ofrecen múltiples respuestas para cada necesidad. Permiten gran variedad de terminaciones, en su aspecto natural como en sus varias formas de terminación, los procesos de pintado o adonizado, están diseñadas para mantener la armonía con el entorno en el que son instaladas. El aluminio permite una amplia variedad de diseños, no se limita únicamente a las puertas, también es perfecto para las ventanas y para las fachadas de la casa. Brindan una excelente hermeticidad a la infiltración del agua y del aire. Para ofrecer una aislación acústica y térmica, minimizando el consumo de energía, se les puede instalar un vidrio doble hermético. El aluminio protege el medio ambiente: es reciclable, con un bajo consumo energético y no es tóxico; en caso de un incendio no ocasiona la emisión de sustancias nocivas para el medio ambiente.

¿Cómo está conformada una puerta de aluminio?

Una puerta de aluminio es un sistema formado con elementos diversos con funciones definidas: Su diseño determina la funcionalidad y el desempeño respecto a la hermeticidad, a la vez que marcan las líneas distintivas de su aspecto estético. Los vidrios constituyen el material de cierre, su función básica es permitir el aislamiento acústico y térmico y además, proveer de iluminación a los ambientes. Los accesorios son los responsables finales de efectuar el funcionamiento de la abertura (su deslizamiento, giro, apertura). Los burletes cumplen la función de hermeticidad, fijación de vidrios y de terminación. La ruptura de puente térmico resuelve el problema de la condensación de la humedad del ambiente sobre los perfiles durante el invierno. Contribuye al ahorro de energía.

¿Cuáles son los factores que influyen en la elección de una puerta de aluminio?

La selección del tipo de abertura a aplicar en una construcción, es la resultante de una serie de factores que el proyectista o el carpintero deben evaluar en todos los aspectos. El destino del cerramiento y sus características funcionales son algunos de los determinantes para optar por la abertura más conveniente. Estos factores deben combinarse con otros como la importancia de la construcción y las limitaciones de tipo económico. También deben considerarse factores tales como la ubicación geográfica, el entorno y la posición del cerramiento en el edificio.

Ventajas de una puerta de aluminio

Uno de los principales puntos fuertes de la instalación de las puertas de aluminio en interiores es que representa toda una ventaja cuando hay algunos problemas de espacio, sobre todo cuando la pared puede ser un poco más fina de lo normal o si se encuentra algún tipo de obstrucción en el camino donde se va a realizar la instalación de la puerta de aluminio. Una puerta de aluminio, puede instalarse utilizando una pista mínima, ocupando apenas espacio y quedando tan oculta en la pared que casi desaparece. Pero no sólo eso, también representan un elemento muy ventajoso en cuanto a el aislamiento acústico y térmico, un material altamente eficaz. Las puertas de aluminio representan también un elemento estructural muy requerido para ser instalado en situaciones de exterior porque aguantan excepcionalmente las condiciones climáticas, además combinan perfectamente con el vidrio para permitir la visión del exterior. A la hora de elegir el mejor modelo se debe tomar en cuenta que la decoración de la habitación (persianas, cortinas, etc) debe estar acorde a la puerta elegida. Son muy usadas como puertas de paso al jardín o a la terraza. Estas puertas son muy nobles, porque son muy resistentes a las inclemencias del tiempo y duran muchos años. Son ideales para casas de campo o terrazas y jardines.

Tipos de puertas de aluminio

Puertas dobles de aluminio

Son el tipo de diseños de puertas de aluminio en el que están presentes más de una hoja y que se abren a modo de libro, al igual que ocurre con las ventanas de cristal o vidrio. Puertas de aluminio con cristal o vidrio Estas puertas son las más comunes en la industria de la cerrajería en lo concerniente al aluminio porque representan una separación excelente entre el exterior y el interior, permitiendo que se pueda obtener una conservación y durabilidad del material expuesto a la climatología muy alta. Además, con la inclusión del cristal en estas puertas, se consigue tener una visión de todo lo que queda en el exterior y dejar entrar una amplia luz en la vivienda como si la puerta se tratara de una ventana muy grande o varias ventanas juntas.

Puertas de aluminio de interior o exterior con imitación de madera

Son productos de imitación a la madera todas las que vienen lacadas con colores marrones buscando dar la sensación de mayor calidez pero con todas las ventajas que el aluminio puede ofrecer para suplir las carencias de la madera. El aluminio es un material que tiene una gran cualidad y es que resulta muy maleable y se pueden realizar composiciones de perfiles de prácticamente cualquier forma deseada.

Por eso las ventanas y puertas de aluminio de calidad son tan demandadas como se puede ver actualmente. La calidad de estos productos es superior al PVC y estéticamente es más bonito. Los perfiles son un elemento que dependiendo de la forma del tramo recibirán una letra, por ejemplo, perfiles de aluminio C o T, de esta manera, si realizas un corte en dicho perfil podrás observar la letra en dicho corte.

Factores a tomar en cuenta en el presupuesto de una puerta de aluminio Con el fin de pedir un presupuesto de una puerta de aluminio en la página web de un distribuidor tendrás que tener en cuenta varios parámetros como la calidad de la misma, si es más robusta o menos, por lo que disponer de esta información será de mucha importancia. También, se deberá tener en cuenta los componente del aislante de las puertas de aluminio tanto térmicos como acústicos que ofrece dicha puerta de aluminio, es un parámetro bastante importante a considerar. El mundo de las puertas de aluminio puede ser muy amplio.

Las puertas de madera pueden tener un aspecto elegante, pero no pueden acercarse al aluminio cuando se compara en la seguridad y la resistencia a la intemperie. A pesar de que sea un material ligero, es fuerte. Aquí encontrarás grandes diseños realizados por nuestros profesionales, que te servirán de guía y fuente de inspiración.