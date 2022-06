La versatilidad y la belleza de las puertas de madera

Las puertas de madera se encuentran entre las más antiguas estructuras hechas por el hombre en la historia. Fabricadas en diferentes tipos como el cerezo, nogal, aliso, roble y caoba, se personalizan para adaptarse a las necesidades arquitectónicas, funcionales y de presupuesto. Las puertas de madera tiene un gran atractivo gracias sus vetas y su color natural, son robustas, prácticas y se pueden utilizar como puertas de entrada, de exterior, de garaje y desde luego en el interior del hogar. Sin duda alguna, la madera es un material que aporta gran belleza a los ambientes y espacios en los que se encuentre además de su gran versatilidad que la hace adaptarse a cualquier estilo decorativo y arquitectónico.

La madera nunca pasará de moda, tiene un encanto muy especial y aporta una calidez característica de su propia naturaleza, lo que hace que fácilmente se convierta en el centro de atención por lo que siguen siendo las favoritas para ser instaladas en nuestros hogares, tanto en el interior como en el exterior. Las puertas de madera Son seguras y resistentes (si se elige la madera apropiada para el clima y si se les da el continuo mantenimiento que requieren).

La madera ofrece muchas ventajas al momento de diseñar una puerta: colores, diseños y tipos de maderas permitiendo que se ajusten a nuestras necesidades y presupuestos, además de que se pueden hacer en tamaños personalizados. Lo primero y más importante es entender que de acuerdo al lugar de la casa donde colocaremos la puerta, esta tendrá características particulares. Es decir, si la puerta la colocaremos en la entrada de la casa, ésta deberá cumplir con los siguientes requisitos: seguridad, aislamiento, y comodidad en su uso.

Pero si la puerta es interior, sus funciones cambiarán. En este caso tendrá que ofrecer intimidad, dejar pasar o no la luz, separar ambientes, facilitar la climatización de las diferentes salas, etc. Aunque existen en una gran variedad de materiales, las puertas de madera tienen la propiedad de ser más seguras por su peso, resistencia y estabilidad, soportando temperaturas extremas sin deformarse.

La madera sólida es un material de excelente aislamiento por su baja conductividad térmica, lo que permite conservar el calor de la casa, además de ser un eficaz aislante acústico. Una puerta de madera puede tener una larga durabilidad si recibe el mantenimiento adecuado, lo que permite una recuperación o restauración total cuando se desgaste.

Puertas exteriores

Para una puerta de madera es importante que sea una madera blanda, ya que resultan mucho más fáciles de trabajar y son duraderas. Además, los colores que presentan estos tipos de maderas son muy variados, lo que ofrece mayor posibilidad de elección de acuerdo al lugar donde se quiere incorporar. De esta manera, algunos de los tipos de maderas que reúnen todas estas características son: las de abeto, pino, castaño y alerce.

Cuidados

El tipo de madera no es lo único que hay que tener en cuenta, el cuidado es también importante. En ese sentido, se deben tomar en cuenta ciertos aspectos, como evitar la acumulación de agua que pueda contribuir a que la madera se pudra. Respecto al acabado de las puertas de exterior, lo más recomendable son los lasures. El lasur, al contrario que el barniz, penetra profundamente en la madera, a poro abierto. Al no formar capa permite que la madera respire y se mantenga siempre el equilibro entre la humedad propia de la madera y la del medio ambiente que la rodea. De esta manera protege y embellece la madera respetando al máximo el aspecto natural de sus vetas. En el caso de puertas de madera de exterior lacadas en tonos lisos, es preferible no usar colores demasiado obscuros que sufran mayor deterioro. Cualquier medida adicional tomada, como la orientación a la que está colocada la puerta de entrada, un posible vuelo de protección, etc. contribuirá al mantenimiento.

Ventajas de las puertas de madera maciza

Las puertas macizas tienen muchas ventajas respecto a las puertas huecas, ya que su densidad permite el aislamiento acústico entre las habitaciones de la casa o con el exterior. También ofrece aislamiento térmico lo que contribuye en la eficiencia energética. Las puertas sólidas son también más seguras y difíciles de penetrar al poseer mayor robustez, por lo que las hace las más resistentes y durables. Con respecto al fuego, la combustión de una puerta de madera maciza es mucho más lenta que en una puerta hueca, permitiendo mayor tiempo para la evacuación de sus habitantes.

Puertas huecas

Las puertas huecas consisten en un armazón que está cubierto por ambas caras con una fina capa de madera y tienen unas tiras de madera maciza en los bordes. Entre las dos caras se encuentran los soportes que proporcionan la rigidez a la puerta. Las chapas por lo general son de aglomerado pintado o madera barnizada, estas puertas se fortalecen con diferentes rellenos como el cartón. Un área de madera maciza se ajusta a una altura específica en un lado de la puerta, en donde se monta la cerradura y la manija. Son fáciles de instalar y más baratas y ligeras que las puertas de madera maciza; su desventaja es que no aíslan el sonido de forma eficaz.

Puertas de panel

Las puertas de panel, también conocidas como montantes y puertas de ferrocarril, se hacen con una serie de paneles de madera sólidos en varios tamaños y formas. Estos paneles están dispuestos paralelos entre sí. Un panel de puerta se compone de un marco ranurado que está equipado con paneles más finos de caoba, haya, pino o roble. Se utilizan molduras para mantener los paneles en su lugar. El tamaño y el número de paneles dependen del tamaño requerido de la puerta y de las necesidades del propietario. Una puerta de cuatro paneles es la más común.

Puertas interiores

Las puertas de interior sirven tanto para fines prácticos como estéticos. Brindan privacidad, refuerzan el rendimiento de la calefacción y la refrigeración y aíslan el sonido entre las demás habitaciones. Las puertas de madera en los interiores son las más populares debido a su bajo costo y versatilidad, pero no todos los tipos de madera sirven para construir puertas de interior. Los mejores tipos de madera ofrecen una combinación de aislamiento y durabilidad sin reventar el presupuesto.

Madera procesada

Las puertas de madera procesada son lo suficientemente robustas como para oponerse al agrietamiento así como para brindar un aislamiento adecuado, pero son económicas en comparación con otras clases de puertas de madera dura. Las puertas de madera procesada también pueden comprarse en una variedad de acabados decorativos, con diversas opciones de pintura.

Roble blanco

Las puertas de interior de roble blanco sólido brindan funcionalidad y estilo para el diseño de los hogares. El roble blanco es altamente resistente al daño por agua y al agrietamiento, lo cual lo convierte en una solución durable para las puertas de las habitaciones de los niños y baños. Las vetas del roble blanco son simétricas y pronunciadas, sin muchos nudos, lo cual permite que se pueda pintar o teñir; dentro de las variedades de esta especie, hay un rango de tonalidades que van desde el amarillo pálido hasta el marrón obscuro. El roble blanco también es una opción relativamente económica en comparación con otras opciones de madera para puertas sólidas con características de fuerza y durabilidad similares. A continuación encontrarás una gran variedad de diseños en puertas de madera que podrás aplicar a cualquier estilo decorativo que tengas en tu casa. ¡Inspírate con las siguientes imágenes!