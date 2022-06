Recámara para niñas

Inspiración para el diseño y decoración de recámaras para las niñas de la casa. Encuentra las mejores ideas para decorar la habitación ideal para ellas.

La recámara para niñas es un lugar para soñar, y no hablamos de dormir sino de soñar despiertas. Es un sitio para incentivar la creatividad y la alegría que las caracteriza, para mantener sus silencios y la privacidad que requieren en ciertos momentos, y también es un castillo custodiado para mantener sus secretos y tesoros a salvo, y en donde ellas pueden ser guerreras, princesas, caballeros o reinas. A la hora de decorar su habitación, debes tomar en cuenta la calidad del mobiliario, su versatilidad y flexibilidad para adaptarse a sus necesidades, incluir materiales resistentes y de preferencia lavables, superficies antiderrapantes, telas de estampados divertidos, y en general crear una atmósfera relajada y colorida, un lugar en donde las niñas puedan jugar, crear y divertirse pero también concentrarse para estudiar y relajarse para disfrutar de un merecido descanso.

¿Cómo decorar la recámara para niñas?

Como toda recámara infantil, el diseño general de la recámara para niñas debe inspirar a la creatividad, al descanso, al juego y al estudio. Procura utilizar colores claros, de preferencia neutrales como blanco, beige o pasteles, pero puedes incluir un color intenso en una pared o algún elemento constructivo para dar realce y jugar con los planos, evitando la monotonía. Además de su cama, es importante incluir un escritorio para los momentos de estudio, zonas de almacenaje y una mesita con sillas o en su defecto una pequeña salita, pues eso las hará sentirse independientes y responsables de su propio espacio, con la libertad de compartirlo con sus mejores amigas. Las repisas u organizadores son básicos para ellas, ahí puedes ayudarlas a organizar su propia biblioteca, a presentar sus peluches favoritos y a exponer sus obras artísticas, trabajos manuales y objetos consentidos. La decoración de las paredes también juega un papel muy importante en las sensaciones que quieres provocar en las niñas. Cuando son bebés, los colores deben ser muy tenues; los tapices con patrones suaves, de formas sinuosas y colores claros son ideales, y es importante colocar papel straza o sketch a su altura para darles libertad de experimentar con crayones, ¡de cualquier forma será inevitable! Conforme crecen, puedes integrar más colores o cambiar la paleta sin dejar de mantener un fondo suave pero destacando ciertos elementos con colores más fuertes. No olvides que llegará el momento en que sean ellas quienes propongan las ideas, tal vez quieran poner carteles de sus personajes favoritos, colgar sus dibujos o pintar un mural, y sería excelente que ellas se conviertan en las diseñadoras de su propio espacio, por supuesto siempre de tu mano.

Mobiliario adecuado Últimamente están muy de moda las camas-loft, que consisten en una especie de litera en donde en la parte alta se ubica la cama y algunas veces cuenta con otra cama lateral, y en la parte baja se genera un espacio privado ya sea con un sillón, con un escritorio o con ambas cosas. Este tipo de muebles es muy práctico, ahorra espacio y es bastante funcional, y en la recámara para niñas sería perfecto pues contarían con su propio estudio, recordemos que las niñas suelen ser en su mayoría muy detallistas en la definición de sus espacios y actividades. En caso de contar con una cama tradicional, debes saber que hay infinidad de diseños de base y cabeceras, procura elegir uno que se adapte a sus gustos: si es de madera con imágenes de princesas, si es de latón o herrería que sea de diseño sencillo para evitar algún accidente, si prefieren una cabecera alta de tela acolchada o un organizador para colocar su lamparita, sus libros favoritos para leer antes de dormir, su diario y sus muñecos de peluche, sus necesidades y preferencias son lo principal. Procura que el piso sea de material antiderrapante, pues es imposible que estés todo el tiempo ahí para cuidarlas y en algún momento podrían resbalarse. Asimismo, incluye tapetes y zonas acolchadas en el suelo como ottomanes o pufs. Integra la mayor cantidad de luz y ventilación natural que se pueda, abre ventanas y coloca cortinas delgadas que permitan la entrada de los rayos del sol, pero siempre incluye telas gruesas y térmicas para cuando el calor sea demasiado o para evitar la entrada de frío en invierno. En la recámara para niñas, un área para vestirse y acicalarse es muy importante, por lo que debes incluir un pequeño tocador junto al armario y un gran espejo de cuerpo completo, así como un perchero para colgar el cambio que usarán al día siguiente, sus bolsos, la mochila y los abrigos.

Transforma su dormitorio de niña en uno de adolescente

Cuando las nenas crecen es hora de modificar su dormitorio, pues las necesidades son distintas. Sus responsabilidades escolares son mayores, por lo que un escritorio más amplio, cajones y repisas para sus libros ahora son indispensables. El tocador ya no es un área de juego, ahora es un lugar de uso constante. La decoración de las paredes y sus objetos de exhibición ya no son los mismos, los peluches poco a poco quedan atrás, los posters de sus personajes favoritos cambian para ser de sus cantantes favoritos, ya no les es tan atractivo el edredón con personajes de caricaturas, prefieren colores lisos o diseños geométricos, cuadros artísticos en las paredes, piedras brillantes o pequeñas esculturas en sus organizadores. Los colores deben cambiar también, es hora de dejar los tonos pastel atrás e incluir colores intensos y brillantes como amarillo sobre gris, púrpura sobre blanco o una combinación de azules con cielo de estrellas o telas colgantes como nubes. La cama ya no es de princesas y ya no es tan pequeña, sin embargo el loft sigue siendo una pieza excelente para todas las edades. La recámara para niñas ahora será para jovencitas.

