Decora tu casa



Decorar tu casa puede ser algo abrumador, siempre queremos lo mejor, lo más bonito y lo más costoso, y usualmente por lo mismo antes de hacer algo decimos que mejor después. La verdad es que tenemos que tener un poco más de motivación, hay formas muy fáciles y económicas de decorar una casa, como las manualidades y el reciclaje de ciertas cosas que ya no utilizamos.

Si eres Ama de casa y madre seguro sabes que es algo económico, divertido y fácil de hacer, por ejemplo en tu casa hay lugares que podrías llenar con muchas manualidades y cosas viejas como la recamara para niños, la sala, el baño etc. Un gran ejemplo es el librero viejo de tu bisabuela que tu mamá se quería deshacer de él y aprovecho cuando te fuiste a vivir a esa casa, no lo quieres? No sabes dónde acomodarlo?

En la recamara para niños es un excelente lugar, lo que tienes que hacer es ser creativa, visualízalo de otro color, a lo mejor partido a la mitad o con luces de navidad colgando en la parte más alta. Otro buen ejemplo es reutilizar ciertos plásticos ondeados o candelabros viejos para el baño, ya sea para poner el jabón o alguna decoración especial como velas y las puedes hacer tu, es súper fácil.

La recamara para niños puede ser el mejor lugar para decorar con artículos que ya no usas, un tocador viejo, algún buro, portarretratos, etc. todo está en que seas creativa y lo veas de diferente forma, color y posición. En el caso de tu sala, puedes utilizar vasijas viejas, cuadros hechos por ti con materiales económicos, velas, incluso artículos de cocina que no utilices. En caso de que no tengas con que crear o artículos que reutilizar, puedes optar por la compra de artículos súper económicos que jamás te imaginaste usar para tu casa, por ejemplo una jarra de agua como florero para la mesa de la sala, cinturones de los 80’s que amarren las cortinas de la recamara para niños, moños sobre la separación de la cortina del baño y vinilos decorativos etc.

En el caso de la pintura el algunas casas se recomienda que el techo lo pinten de blanco y que un tercio de la pared hacia arriba también esto con la finalidad de hacer más fresco y espacioso el cuarto, algunos recomiendan que sea en la sala o en la cocina, cosa que a diferencia de la recámara de los niños se mantenga la pared al 100% de color, podría alterar a los pequeños.