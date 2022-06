Decoración de habitaciones



Probablemente creas que no es posible sentirse cómodo y descansar en habitaciones pequeñas, pero la verdad es que si haces una buena decoración las recamaras pequeñas pueden transformarse en espacios muy cálidos y acogedores. Debes empezar con deshacerte de todo aquello que no utilices, muebles, ropa, zapatos y cualquier otra cosa que no sea del lugar o que haga que la recamara se vea mas pequeña.

Es necesario hacerlo y por eso la decoración de recamaras pequeñas nos invitan a tener solo los muebles necesarios. Algunas personas creen que para decorar recamaras pequeñas de la forma más vistosa u ostentosa deben agregar en ella todos los accesorios que encuentren, pero la verdad solo necesitas las cosas básicas como una cama central, una silla o sillón, un closet, una cajonera y un espejo para poder lograr un buen espacio, sencillo y bonito donde puedas descansar a gusto.

Los muebles con gran capacidad de almacenamiento son siempre una buena solucion facil, práctica y económica, al igual que los estantes de pared y los esquineros. Puedes buscar muebles creados especialmente para ahorrar espacio, como muebles minimalistas o retro, algunos de ellos se cuelgan en la pared y otros cumplen funciones practicas que nos permitirán ayudar a la decoración de recamaras pequeñas mientras que nos son utiles para todo.Los muebles con capacidad de almacenamiento son una solución práctica y económica, al igual que las estanterías de pared y los esquineros.

Ten en cuenta que necesitamos mantener la habitación totalmente libre de cosas que no necesitas, por lo que no puede haber cosas fuera de lugar. Tienes que saber que no debes de poner colores oscuros en la decoración de recamaras pequeñas, a excepción de que quieras poner algún detalle especial, estos tonos crearan un efecto visual de oscuridad y nosotros buscamos todo lo contrario, ya que este efecto tiende a reducir el tamaño de las habitaciones.

Adquiere una lámpara de diseño vistoso y que aporte buena luz para los momentos nocturnos ya que no tendrás luz natural, puede tratarse de una lámpara de techo, de pared o pie. Los espejos son una gran forma para hacer que el dormitorio parezca más grande. Los espejos bien acomodas en habitaciones pequeñas pueden ayudar como los colores claros, a dar un efecto de amplitud, claridad, luz, y descanso, la recomendación es que sean espejos grandes, colocado sobre la pared de color, o si bien a tu gusto.