Espacios Exteriores

Muchas veces como propietarios o habitantes de una casa o departamento, centramos nuestra atención en amueblar y decorar las recámaras y los espacios internos de la vivienda ocupándonos de darles ese toque especial que los haga memorables y cálidos, pero olvidándonos de o restando importancia a los espacios exteriores.

Hay un buen número de usos que se le pueden dar a un espacio exterior, dependiendo de su ubicación, forma y tamaño. También podemos encontrar diversos tipos de espacios externos, como porches, patios traseros, solares, invernaderos, balcones, terrazas pequeñas y grandes, patios de servicio, etc.

Cada uno de ellos pueden acondicionarse de acuerdo a su función para hacerlos más agradables e incluso incrementar su uso por parte de los habitantes de la vivienda. Para sacar el mayor provecho de un espacio exterior, sobre todo en los meses de calor, durante los cuales ese patio puede representar un oasis de frescura para pasar la tarde en una hamaca, o la terraza puede utilizarse para ofrecer una cena al aire libre instalando un comedor formal o sillones tipo lounge y mesillas, lo cual en terrazas pequeñas no sería posible, pero estas se pueden destinar para un uso distinto; lo importante es determinar para qué se quiere usar cada espacio y así amueblar y decorar adecuadamente.

Por lo general los muebles que se usan en espacios exteriores son de materiales especiales, más resistentes a las inclemencias del tiempo, que no destiñan con la luz directa del sol y que no se deformen cuando se mojen con la lluvia. No es necesario contar con espacios exteriores de gran tamaño para poder disfrutar de ellos, un pequeño solar puede funcionar perfectamente como íntimo desayunador o como taller de manualidades. Incluso las terrazas pequeñas pueden amueblarse hasta con una sola silla y una mesita decorativa para sentarse a tomar el té o con un sillón o mecedora cómoda y así convertirse en tu lugar de lectura favorito.

Las terrazas pequeñas suelen menospreciarse u olvidarse por completo por que se piensa que no se puede lograr gran cosa con ellas, pero en homify puedes encontrar muy buenas ideas para darles uso y para que se conviertan en un lugar importante de tu casa, con los muebles y la decoración adecuada, incluso las terrazas pequeñas pueden representar un gran potencial para convertirse en un rincón especial donde tomar el aire y asolearse o ver los atardeceres junto a esa persona especial.